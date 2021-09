일본, 유럽파 총동원하고도 안방서 오만에 0-1 충격패 '오만 쇼크'

[아시아경제 김형민 기자] 일본 축구대표팀이 안방에서 중동의 복병 오만에 충격 패를 당했다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본은 2일 일본 오사카의 시립 스이타 사커 스타디움에서 열린 2022 카타르 월드컵 아시아지역 최종예선 B조리그 첫 경기에서 후반 43분 이삼 알사브히에게 결승 골을 얻어맞고 오만에 0-1로 졌다.

7회 연속 월드컵 본선 진출에 도전하는 모리야스호는 홈에서 열린 첫판부터 조 최약체인 오만에 덜미를 잡혀 가시밭길을 예고했다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹만 보더라도 일본이 24위, 오만은 79위였다. 일본은 다음 경기에서 '난적' 중국과 경기해야 해 부담을 안게 됐다.

모리야스 감독은 경기가 잘 풀리지 않자 도안 리쓰(에인트호번), 구보 다케후사(마요르카), 후루하시 교고(셀틱) 등 촉망받는 젊은 공격수들을 대거 투입했지만 소용 없었다.

결국 오만이 결승 골을 가져갔다. 살라 알야흐야이가 오른쪽에서 낮은 크로스를 넘기자 문전으로 쇄도하던 이삼 알사브히가 방향만 바꾸는 오른발 논스톱 슈팅으로 마무리해 결승골을 만들었다.

