[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 배임·횡령 의혹이 불거진 경찰공제회에 대한 강제 수사에 나섰다.

서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 2일 오전 경찰공제회 사업 담당 부서와 감사실, 공제회가 운영하는 웨딩홀 등을 압수수색했다.

경찰은 공제회 관계자들이 사업 운영 과정에서 횡령·배임 등을 한 정황을 포착하고 수사를 진행해온 것으로 전해졌다.

