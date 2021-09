코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때"

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 외국인과 기관의 동반 매도세에 '3170선' 하락 마감했다. 전문가들은 당분간 국내 증시에 불확실성 요인들이 산적한 만큼 단기적으로 낙폭 과대주를 중심으로 한 대응이 유효할 것으로 내다봤다.

2일 코스피는 전 거래일 대비 31.17포인트(0.97%) 내린 3175.85로 장을 마쳤다. 이날 지수는 8.99포인트(0.28%) 하락한 3198.03으로 출발한 이후 하락세를 지속했다.

코스피에서 개인은 9425억원 나홀로 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 3819억원, 5752억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 대부분이 내렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,000 전일대비 800 등락률 -1.04% 거래량 15,201,812 전일가 76,800 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 2분기 무선이어폰 점유율 1위 애플 ‘주춤’… 샤오미·삼성 ‘추격’낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 close 는 전 거래일 대비 1.04%(800원) 내린 7만6000원에 마감했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 106,500 전일대비 1,500 등락률 -1.39% 거래량 2,710,723 전일가 108,000 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락 close (-1.39%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 442,500 전일대비 2,500 등락률 -0.56% 거래량 430,395 전일가 445,000 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락 close (-0.56%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 948,000 전일대비 14,000 등락률 -1.46% 거래량 56,687 전일가 962,000 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락 close (-1.46%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 750,000 전일대비 38,000 등락률 -4.82% 거래량 510,589 전일가 788,000 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수확 낮아진 배터리값도 미래전략에 순풍 美 전기차 특허 보유, 현대차 10위…1위는 도요타 close (-4.82%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 711,000 전일대비 10,000 등락률 -1.39% 거래량 706,276 전일가 721,000 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 LG화학, 단석산업과 국내 첫 '바이오 오일' 공장 설립 close (-1.39%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 646,598 전일가 215,000 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 저점 지났나…外人 돌아오는 현대차·기아한발 앞서 전동화 전환…현대차그룹 '퍼스트무버' 선언(종합) 美 전기차 특허 보유, 현대차 10위…1위는 도요타 close (-1.63%) 등이 내렸다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 6,900 등락률 -7.77% 거래량 8,825,805 전일가 88,800 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수카카오뱅크 '은행업지수' 편입 "은행주 다시 뛴다"코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 close 는 우정사업본부의 지분 블록딜(시간외대량매매) 소식에 7.77% 하락 마감했다.

코스닥은 전날보다 1.21포인트(0.21%) 오른 1047.19로 마감했다. 개인이 1472억원 순매수했으며 외국인과 기관은 각각 978억원, 376억원 순매도 했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 120,100 전일대비 1,500 등락률 -1.23% 거래량 453,808 전일가 121,600 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락 close 가 1.23%(1500원) 하락한 12만100원에 거래를 마쳤다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 297,100 전일대비 10,300 등락률 -3.35% 거래량 390,840 전일가 307,400 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락 close (-3.35%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 166,200 전일대비 3,600 등락률 -2.12% 거래량 276,212 전일가 169,800 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락 close (-2.12%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 79,700 전일대비 200 등락률 -0.25% 거래량 1,389,366 전일가 79,900 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 "카카오뱅크" 다음타자 나온다! 초대형 황금株, 선착순 공개낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수임상 3상에 이어 “정부 지원” 1조 이상! 황금 수혜 株 또 갑니다! close (-0.25%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 87,500 전일대비 2,000 등락률 -2.23% 거래량 2,459,553 전일가 89,500 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락外人 5개월 만에 1兆 넘게 순매수…코스피 3200 눈앞장초반 혼조세…코스피 다시 3130대로 close (-2.23%) 등이 내렸다. 반면 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 64,400 전일대비 3,900 등락률 +6.45% 거래량 7,914,195 전일가 60,500 2021.09.02 15:30 장마감 관련기사 낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락 close 는 6.45% 나홀로 상승했다.

단기적으로는 낙폭 과대주를 중심으로 한 대응 전략이 유효할 것이란 분석이 나온다. 이경민 대신증권 연구원은 "지난달 주가 조정으로 코스피 밸류에이션 부담이 다소 완화됐지만 경기정점 통과 논란, 델타 변이 확산, 연준 통화 정책 등 각종 불확실성 요인이 여전하다"며 "낙폭과대, 고배당의 안전마진을 확보한 기업 중심의 대응이 필요해 보인다"고 강조했다.

