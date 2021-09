[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 해직 교사 특별채용 의혹을 받는 조희연 서울시 교육감 수사 결과를 3일 오전 발표한다고 2일 전했다.

공수처는 지난 4월 조 교육감을 입건해 2018년 해직교사 5명을 내정해 특별채용할 수 있도록 관여한 혐의(직권남용권리행사방해·국가공무원법 위반) 등을 조사했다. 공수처 출범 후 직접 수사한 1호 사건이다.

공수처는 조 교육감의 의혹과 관련해 서울시교육청을 압수수색하고 조 교육감을 비롯한 교육청 관계자들을 불러 조사했다. 지난 7월에는 심사위원 선정 등 특별채용 실무를 담당한 시교육청 전 비서실장 A씨를 피의자로 전환해 '공제 12호'로 입건했다.

지난 달 열린 공수처 공소심의위원회는 조 교육감과 A씨의 혐의가 인정된다고 보고 '기소 의견'으로 심의 의결했다. 조 교육감측은 이에 반발해 공소심의위 재개최를 요청했다.

