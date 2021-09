용인시, 건설현장 임금·대금 체불 '현장점검'

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 추석을 앞두고 건설현장 임금 및 대금 체불 특별점검에 나선다.

용인시는 3일부터 15일까지 추석을 앞두고 관내 건설공사 현장의 하도급자의 임금ㆍ대금 체불 예방을 위해 특별 점검을 실시한다고 2일 밝혔다.

시는 이를 위해 3개팀 12명으로 특별점검반을 편성해 관내 건축ㆍ주택건설 현장 44곳을 방문 점검한다.

주요 점검 사항은 노임ㆍ자재ㆍ장비 및 하도급 대금의 적정 지급 여부, 건설기계 대여 계약서 등 각종 표준 계약서 작성 실태, 건설기계 대여 대금 지급보증서 발급 실태 등이다.

점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정하고, 위법ㆍ부당행위 등은 관련법에 따라 행정조치할 계획이다.

시 관계자는 "코로나19 상황이 장기화되면서 건설 경기가 침체돼 큰 어려움이 있지만 공사 대금이나 임금 체불 등을 미연에 방지해 지역 영세 업체나 건설 근로자들이 피해를 입지 않도록 세심히 살피겠다"고 전했다.

