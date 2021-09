광주은행 KJ카드 '몸 따로 마음 같이' 한가위 이벤트

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 30일까지 KJ카드 개인고객을 대상으로 '몸 따로 마음 같이' 한가위 이벤트를 실시한다.

이번 이벤트는 ▲경품 추첨 이벤트 ▲모바일쿠폰 추첨 이벤트 ▲정관장 홍삼 캐시백 이벤트 총 3가지 내용으로 진행된다.

우선, 경품 추첨 이벤트는 기간 내 전 가맹점에서 25만원 이상 이용한 고객 중 추첨을 통해 대상 1명에 기프트카드 100만원, 금상 2명에 기프트카드 50만원, 은상 3명에 기프트카드 30만원을 제공한다.

모바일쿠폰 추첨 이벤트는 9월 공휴일(추석, 매주 토·일요일) 중 온라인업종, 백화점, 대형할인점, 슈퍼마켓, 농협하나로마트에서 합산 50만원 이상 이용한 고객 중 추첨을 통해 총 300명에게 GS칼텍스와 롯데마트에서 이용할 수 있는 모바일쿠폰 2만원권을 제공한다.

캐시백 이벤트는 지난 1일부터 오는 22일까지 전국 정관장 홍삼 매장에서 건당 20만원 이상 이용 시 1만원 캐시백을 제공한다. 단, 백화점, 대형마트, 농협, 면세점, 온라인채널 내 매장은 제외된다.

자세한 내용은 광주은행 홈페이지 또는 광주은행 고객센터를 통해 확인 가능하다.

광주은행 김재중 카드사업부장은 "코로나19 장기화로 만남이 어려운 시기에 몸은 떨어져 있지만 마음만은 함께하는 풍성한 한가위가 되길 바라며 준비한 이번 이벤트에 많은 관심 부탁드린다"고 했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr