ABL생명, 디지털 팩스로 보험금 청구 서비스 도입

[아시아경제 오현길 기자] ABL생명은 더욱 편리하게 보험금 청구를 할 수 있도록 비대면 고객서비스 플랫폼에 디지털 팩스 보험금 청구 서비스를 추가했다고 2일 밝혔다.

사고보험금 청구 고객의 약 40%가 팩스로 서류 접수를 하고 있다는 점에 착안, 일반적인 팩스 기기나 팩스 애플리케이션(앱)을 통한 사고보험금 접수 방법에 추가로 디지털 팩스 보험금 청구 서비스를 개발했다.

ABL생명 홈페이지나 모바일 앱에 접속해 본인인증 없이 사망, 장해, 진단을 제외한 상해, 실손 등 최대 300만원까지 보험사고에 대해서 편리하게 접수할 수 있다. 단 위임 청구나 위임 수령은 불가하다.

ABL생명은 올해 '전 영역에서의 디지털화'를 핵심전략으로 삼고, 챗봇서비스를 시작으로 영업점 고객서비스 비대면 전환 등 다양한 디지털 고객서비스 제공을 위해 노력하고 있다.

ABL생명 관계자는 "사고보험금 팩스 접수는 많은 고객이 이용하는 보험금 청구 방법으로, 이를 디지털과 접목해 고객이 더욱 편리하게 서비스를 받을 수 있도록 했다"며 "고객 중심의 비대면 디지털 고객서비스를 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr