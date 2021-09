조수진 "이재명, 대선 준비로 조퇴…마음은 온통 '대선'이란 콩밭에"

[아시아경제 김소영 기자] 조수진 국민의힘 최고위원이 더불어민주당 대권 주자인 이재명 경기지사가 지사일을 소홀히 한 채 대선에만 몰두하고 있다며 "이 지사의 마음은 온통 '대선'이란 콩밭에 가 있다"고 비판했다.

조 최고위원은 1일 자신의 페이스북을 통해 '대선 위해 '도정 질의' 조퇴한 이재명 '경기지사''라는 제목의 글을 올려 "오늘(1일) 경기도 도정 질의 도중 이재명 '경기지사'가 사라졌다"며 이같이 밝혔다.

그는 "오전엔 도정 질의에 참석해 도의원들의 질의에 답변했지만, 오후엔 불참했다"며 "오후 도정 질의엔 부지사가 대리 답변자로 나섰다"고 전했다.

이어 "도의원은 도지사를 상대로 도정 운영 전반을 점검한다"며 "국회의원이 정부 측에 국정 운영 전반을 묻고 점검하는 국회 대정부질문과 비슷한 제도"라고 설명했다.

그러면서 "조수진 국민의힘 의원실이 경기도 등에 확인한 결과 이 지사의 조퇴(?) 사유는 '대선 경선 첫 일대일 토론(오마이TV 주관) 준비'였다"고 비판했다.

아울러 "이재명 경기지사는 대선에만 집중하는 것은 책임있는 자세가 아니라고 주장해왔다"며 "'도지사직은 도민 1380만 명이 저한테 맡긴 책임', '경선 완주와 도지사직 유지 둘 중 하나를 굳이 선택하라면 도지사직을 사수할 것'등의 말을 했다. 말이나 하지 말라"고 일침을 가했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr