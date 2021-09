이주열 "상반기 경제 예상보다 빠른 회복…코로나19 이후 대비해야"

이주열 한국은행 총재

세계경제연구원(IGE)-신한금융그룹 국제컨퍼런스 축사

이주열 "디지털화, 친환경 경제로 전환 등 '포스트 코로나19' 대비하는 데 주력"

[아시아경제 김은별 기자] 이주열 한국은행 총재가 상반기 경제가 예상보다 빠른 회복세를 보였다고 평가하고, 이제는 디지털화·친환경 경제로의 전환 등 코로나19 이후 상황에 대비하는 데 주력해야 한다는 뜻을 밝혔다.

2일 이 총재는 '세계경제연구원(IGE)-신한금융그룹 국제컨퍼런스'에서 영상으로 축사를 발표하고 "우리 경제는 적극적인 정책 대응과 글로벌 경기회복에 힘입어 올해 상반기 중 예상보다 빠른 회복세를 보였다"며 "최근 델타변이 확산세가 지속되고 있지만 백신접종 확대, 수출 호조 등으로 견실한 회복흐름이 이어질 것으로 전망된다"고 말했다.

이어 "지금까지 우리 관심과 노력이 당면한 코로나 위기를 극복하는 데 중점을 뒀다면, 이제는 코로나19 이후 상황에 대비하는 데 보다 주력해야 할 때"라며 "포스트 팬데믹(세계적 대유행) 시대가 구체적으로 어떻게 펼쳐질지 예측하기는 쉽지 않지만, 코로나19를 계기로 디지털화와 친환경 경제로의 전환이 거스를 수 없는 흐름이 됐다는 것은 분명해 보인다"고 덧붙였다.

우선 디지털화가 가속화하고 있다는 점에 대해 이 총재는 "이번 위기를 겪으면서 가계와 기업의 비대면 경제활동이 증가했고, 산업 전반에 걸쳐 디지털 기술과 네트워크 기반 플랫폼에 대한 의존도가 더욱 높아지게 됐다"며 "특히 빅테크·핀테크 기업의 금융서비스가 확대되는 가운데 금융산업에서도 디지털 전환이 최우선 과제로 추진되고 있다"고 전했다.

이 총재는 디지털 플랫폼 경제로 전환하면서 편의성과 효율성을 높이는 효과가 있지만, 급속한 디지털화가 가져올 부작용에도 유의해야 한다고 말했다. 그는 "하나의 플랫폼이 성공적으로 자리를 잡으면 지배력이 강화되고 그 확산속도가 빨라지는 경향이 있는데, 이렇게 되면 경쟁과 혁신이 저해될 가능성이 높다"며 "보안사고나 정보유출로 신뢰가 훼손돼 디지털 경제의 근간이 흔들릴 수도 있는 만큼, 디지털 경제로의 성공적 전환 여부는 위험에 얼마나 철저히 대비하는가에 달렸다"고 설명했다.

환경문제 역시 먼 미래나 남의 일로 생각하는 경향이 있었지만, 이제는 그럴 수 없다고 강조했다. 이 총재는 "최근 각국 정부의 탄소중립 선언, 기업과 금융기관들의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화는 이러한 변화의 움직임을 잘 보여준다"며 "친환경 경제로의 전환은 비용이나 기술적 한계 부담으로 경제주체들의 자발적 수용성은 낮지만, 생산방식 개선과 산업구조 재편을 통해 적절히 대응한다면 우리 경제의 '게임 체인저'가 될 수 있다"고 조언했다.

아울러 이 총재는 "디지털화는 경제활동에 있어 시공간 제약이 크게 줄어드는 반면, 친환경 경제에선 오히려 제약이 늘어나 경제주체들이 진입을 주저할 수 있다"며 "이런 속성을 잘 감안해 그에 맞게 대응하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

또 "포스트 코로나19 시대는 우리에게 사고의 대전환을 요구하고 있다"며 슘페터의 '마차는 아무리 연결해도 기차가 되지 않는다'는 말을 언급하기도 했다. 단순한 변화가 아닌 혁신이 있어야 포스트 코로나19 시대를 대비할 수 있다는 뜻이다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr