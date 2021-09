코로나 음성인데…인도서 고열 동반한 '미스터리 괴질'로 50여 명 사망

일부 의료진, 뎅기열 바이러스 감염 의심

[아시아경제 허미담 기자] 최근 인도 북부에서 원인 모를 열병이 퍼져 수십 명의 사망자가 나왔다. 사망한 이들은 주로 고열, 관절통, 두통, 메스꺼움 등의 증상을 보인 것으로 전해졌다.

1일(현지시간) 영국 BBC 등 외신에 따르면 인도 북부 우타르프라데시주에서 일주일여 전부터 괴질이 퍼지기 시작해 최소 50명이 목숨을 잃었다.

사망자 대부분은 어린이였고, 현재도 수백 명이 입원 치료를 받고 있다. 환자들은 고열과 함께 탈수증, 구역질 등을 호소했고, 일부 환자는 팔다리에 발진이 나타나기도 했다.

지금까지 이 질병으로 숨진 이들은 코로나19 검사에서 모두 음성 판정을 받은 것으로 전해졌다.

현지 의료진들은 환자들의 증상이 뎅기열 바이러스 감염과 비슷하다고 했다. 다만 아직 정확한 원인은 밝혀지지 않은 상태다.

주로 숲모기가 옮기는 뎅기열 바이러스는 3∼8일의 잠복기를 거쳐 고열과 두통, 근육통, 백혈구감소증, 출혈 등의 증상이 나타난다. 대부분 심각한 증세 없이 1주일 정도 지나면 호전된다.

그러나 증상이 심해지고 적절한 치료를 받지 못하면 사망에 이를 수 있다. 특히 예방 백신이나 치료제가 없어 각별히 주의해야 할 질병으로도 꼽힌다.

이 가운데 지난 한 주 간 괴질로 어린이 32명이 사망한 우타르프라데시주는 열악한 위생 수준, 심각한 어린이 영양실조 등으로 악명 높다.

BBC 또한 인도의 비위생적인 환경, 어린이 영양실조, 고온다습한 기후 등으로 인해 반복적으로 이 같은 괴질이 발병하고 있다고 지적했다.

모기 전염병 전문가인 스콧 홀스테드 박사는 "적절하고 정기적인 조사가 수반되지 않으면 계속해서 더 많은 '미스터리 열병'이 생겨날 것"이라고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr