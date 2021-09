'박근혜 행적 의혹 제기' 前 산케이 지국장, 日 내각정보분석관으로

[아시아경제 이현주 기자] 세월호가 침몰한 날 박근혜 당시 대통령의 행적 의혹을 제기했다가 한국에서 재판을 받은 가토 다쓰야 전 산케이 신문 서울지국장이 일본 정부 내각정보분석관으로 기용됐다.

1일 현지 언론에 따르면 일본 정부는 가토 전 지국장을 내각심의관 겸 내각정보분석관으로 임명하는 내각관방 인사를 발표했다.

내각정보분석관은 내각정보조사실에 있는 보직으로 내각의 중요 정책에 관한 정부 수집, 분석, 조사와 특정 비밀 보호에 관한 업무 등을 수행한다. 내각정보조사실은 우리나라 국정원과 비슷하다. 과거 같은 자리에 북한 전문 매체 라디오프레스의 이사를 지낸 스즈키 노리유키가 임명된 적이 있다.

가토는 작년 8월 말 산케이신문을 퇴직하고 관변 성향이 보이는 일본의 한 연구 기관으로 이직했으며 당시 한국, 한일 관계, 한반도 관련 문제를 연구할 것이라는 계획을 지인들에게 설명했다. 이력을 고려하면 그는 한국이나 북한 등과 관련한 정보 업무에 관여할 가능성이 크다.

가토는 박 전 대통령의 명예를 훼손한 혐의로 2014년 기소됐으며 서울중앙지법은 '기사에서 다룬 소문은 허위지만 비방할 목적이 인정되지 않아 무죄'라고 판결했다.

