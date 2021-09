[아시아경제 박준이 기자] 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 3,230 전일대비 250 등락률 +8.39% 거래량 11,788,874 전일가 2,980 2021.09.01 15:30 장마감 관련기사 ‘제넨셀’ 컨소시엄 협약식!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일NAVER 업고 “구글” 뛰어넘는다! ‘ㅇㅇㅇ’ 기술 확보 close 은 토평지역주택조합으로부터 287억1600만원 규모의 제주도 서귀포시 토평동 도시형생활주택 신축공사 수주 계약을 체결했다고 1일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액 대비 7.57%에 해당한다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr