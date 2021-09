[아시아경제 박준이 기자] EG EG 037370 | 코스닥 증권정보 현재가 12,500 전일대비 350 등락률 +2.88% 거래량 118,858 전일가 12,150 2021.09.01 15:30 장마감 관련기사 코스닥 영업이익 1위 다우데이타…예림당 영업이익 792억원 적자 기록EG, 247억원 규모 유형자산 재평가 실시EG, 100억원 규모 CB발행 결정 close 가 10억5000만원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 청구했다고 1일 공시했다. 발행 주식수는 11만8122주다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr