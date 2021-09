창원시, 문화랜드마크 '창원박물관' 건립 분야별 전문가 자문위원회 결성

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 1일 창원박물관 건립사업의 전문성과 객관성을 확보하기 위해 분야별 전문가들로 '창원박물관 건립자문위원회'를 구성하고 본격적인 활동을 시작했다.

창원박물관 사업은 창원병원 옆 성산구 중앙동 일원에 전체면적 1만4748㎡ 규모의 종합박물관을 건립해 시의 새로운 문화랜드마크를 만드는 것을 목적으로 한다.

다양한 역사, 문화자원과 산업·노동 콘텐츠를 즐길 수 있는 교육·체험형 문화시설로 지을 계획이며 2025년 준공 예정이다.

시는 시의회 대회의실에서 창원박물관 건립자문위원 17명을 위촉하고 첫 자문회의를 개최했다.

위원들은 정치·행정, 역사·문화, 노동, 산업, 전시, 건축 등 6개 분야의 전문가로 향후 2년간 박물관 건립과 관련한 주요 사항 등에 대해 자문한다.

이날 선출된 허정도 위원장은 "창원은 그동안 산업도시로 이미지를 굳혀왔지만 사실 많은 문화자산을 가진 유서 깊은 도시다"라며 "여러 위원님의 의견과 지혜를 모아 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

