현대차, 7월 이전 생산물량 구매고객 최대 30만원 할인 프로모션

[아시아경제 이기민 기자] 현대차가 7월 이전 생산 물량을 출고 받는 고객에게 최대 30만원을 할인해주는 프로모션을 오는 17일까지 진행한다고 1일 밝혔다.

현대차는 이날부터 오는 10일까지 출고 받는 고객은 30만원, 13일~17일 출고 받는 고객들에게는 15만원을 할인해준다.

할인 대상 차량은 ▲아반떼 ▲아반떼HEV ▲아반떼N ▲벨로스터N ▲쏘나타 ▲쏘나타HEV ▲더 뉴 그랜저 ▲더 뉴 그랜저HEV ▲아이오닉5 ▲베뉴 ▲더 뉴 코나 ▲더 뉴 코나HEV ▲코나N ▲디 올 뉴 투싼 ▲디 올 뉴 투싼HEV ▲더 뉴 싼타페 ▲더 뉴 싼타페HEV ▲팰리세이드 ▲스타리아 라운지 ▲넥쏘 ▲스타리아 ▲포터 ▲포터EV ▲더 뉴 G70 ▲G80 ▲G80 EV ▲G90 ▲GV70 ▲GV80 등이다.

또한 아이오닉 5를 3개월 이상 대기하고 있는 고객이 차종을 넥쏘로 전환하면 100만원, 아반떼HEV·쏘나타HEV·더 뉴 그랜저HEV·더 뉴 코나 HEV·디 올 뉴 투싼HEV로 변경하면 30만원을 할인해주는 프로모션을 이달에도 진행한다.

또한 직계 존·비속이 쏘나타를 보유중이거나 출고이력(영업용 포함) 있는 고객이 쏘나타 구매하면 60만원 상당의 컴포트I 옵션을 무상으로 장착해준다.

수입차·제네시스 차종 보유 고객 또는 수입차·제네시스 차종 렌트 및 리스 고객이 제네시스 차량을 직구매하거나 현대캐피탈 렌트·리스로 구매하면 차종에 따라 최대 100만원까지 할인해주는 WinBack 이벤트도 진행한다.

