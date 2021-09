무안군 학교 밖 청소년지원센터, 검정고시 전원 합격

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산) 학교 밖 청소년지원센터(이하 꿈드림센터)는 지난달 2021년 제2회 검정고시에 응시한 청소년 9명이 전원 합격하는 성과를 거뒀다고 1일 밝혔다.

무안군 꿈드림센터는 코로나19 장기화로 인해 대면 강의가 어려운 학교 밖 청소년들을 위해 온라인 강의, 모의고사 등을 지원했으며, 학생들은 이번 검정고시를 열정과 노력으로 준비했다.

또한 군은 학교 밖 청소년의 학업 복귀를 위해 수준별 검정고시 교재를 지원하고 검정고시반을 운영하고 있으며, 이들에게 매주 2회 영어, 수학 수업을 무료로 제공하고 있다.

이번 검정고시에 합격한 청소년은 중졸 1명, 고졸 8명이며, 이들은 대학교 진학을 위해 대입 설명회 1:1 컨설팅에 참여하거나 또 다른 꿈을 위해 다양한 체험을 지속해 나갈 예정이다.

김산 군수는 “앞으로도 학교 밖 청소년들이 자신의 꿈을 발견하고 실현 시킬 수 있도록 더 체계화된 맞춤형 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

한편 무안군 꿈드림센터는 지난 2015년부터 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 청소년참여 수당, 직업체험, 자립 지원 등 다양한 프로그램을 지원하고 있다.

