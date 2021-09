합천군, 2021년 2회 추가경정 예산 7000억원 편성

총 예산 규모 7007억원, 2회 추경 최초 7000억 돌파

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 2021년 2회 추경 예산안을 올해 기정예산보다 242억원(3.57%)증가한 총 7007억원으로 편성해 25일 군 의회에 제출했다고 1일 밝혔다.

일반회계는 6571억원으로 240억원(3.79%) 증가했으며, 특별회계는 436억원으로 2억원(0.33%)증가했다.

군에 따르면 2회 추경 최초로 7000억원이 넘는 예산안을 편성해 코로나19 장기화에 대비한 민생경제 회복 및 안전한 생활환경 조성을 위한 기반을 견고히 할 사업을 집중적으로 반영했다고 밝혔다.

세출예산을 분야별로 살펴보면 국토 및 지역개발 91억원, 농림 해양수산 36원, 환경보호 9억원, 교통 및 물류에 29억 원 등을 증액 편성했다.

주요 사업은 양천 생태하천 복원사업 16억원, 스마트 홍수관리시스템에 29억원을 증액해 재해예방 및 안전한 생활환경 기반을 확충하고, 화성전기~군청 주차장 간 도로개설사업 11억원, 동부 상수원보호 구역 하수관로 정비 15억원, 쌍백하수관로 정비사업에 10억원을 증액 편성 등 지역 인프라 및 상하수도 시설 개선을 위한 예산을 반영했다.

농업 분야 경쟁력을 강화를 위해 과학영농종합시설 신축사업에 18억원을 증액 반영해 사업추진을 빈틈없이 하고자 했다.

소규모 주민숙원사업 30억원, 도로망 확충 19억원, 하천 정비 등 재해예방 34억원을 증액 편성해 편안하고 안전한 생활공간 조성 사업도 적극적으로 반영했다.

문준희 군수는 “코로나19로 어려운 경제 여건에서 국도비 등 의존 재원 확보에 총력을 기울여 사업을 추진하게 됐다”며 “조속한 민생경제 회복 및 안전한 생활환경을 조성하고, 군의 역점사업들을 차근차근 이행해 행복한 군민, 희망찬 합천 건설을 위한 끝없는 혁신을 지속해나가겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr