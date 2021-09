"원자력·우주·항공 등 국가핵심기술 정보 보안 대폭 강화"

과기정통부, 기관별 전담 조직-인력 확충 등 개선 대책 마련

[아시아경제 김봉수 기자] 최근 원자력, 우주, 항공 등 국가핵심기술을 연구개발 중인 정부ㆍ공공기관 등에 대한 사이버 침해(해킹) 시도가 빈번한 가운데, 정부가 각 기관 내 전담 조직 신설 등 대책을 마련했다

.

과학기술정보통신부는 25개 정부 출연연구원 등 산하기관들의 정보보호를 위해 전담 조직ㆍ인력 충원 등 개선 방안을 마련했다고 1일 밝혔다. 이와 관련 올 상반기에 한국원자력연구원과 한국항공우주산업(KAI) 등이 북한으로 추정되는 해커들의 공격에 장시간 무방비로 노출됐던 사실이 뒤늦게 밝혀져 파문이 인 바 있다.

우선 내년까지 산하 기관들이 정보보호 업무를 전문적이고 체계적으로 수행할 수 있도록 정보보호 전담 조직을 신설한다. 한국과학기술원(KAIST), 한국항공우주연구원(KARI) 등 규모가 크고 시급한 8개 기관은 내년까지, 대구경북과학기술원 등 41개 기관은 2023년까지 새로 정보보호 전담 조직을 만들 예정이다. 최소 확보 전담 인력 기준도 현재 1~4명에서 2~7명으로 늘린다. 담당 직원들의 자격증 및 교육 이수도 의무화한다.

정보보호 사업 예산을 정보화 사업과 분리하는 한편 정보화 사업 예산 중 15% 이상 편성하도록 한다. 내부망ㆍ외부망 분리(물리적 분리 우선), 공인IP를 사설IP로 전환, 무선침입방지시스템ㆍ암호화 솔루션 등 다양한 정보보호시스템 확대 도임도 추진한다.

사이버 침해 모의 훈련도 올해 들어 25개 산하 기관을 대상으로 처음 실시한다. 위기 대응 체계를 점검하기 위해 과기정통부-사이버안전센터-산하기관이 공동으로 참여하는 연합훈련(도상)을 실시할 예정이다. 기관운영평가에 정보보호 항목의 배점을 1.05점에서 1.5점으로 상향조정하는 내용도 포함됐다. 고위 임직원을 정보보호책임자로 임명한다.

정보보안 감사지원시스템 도입, 정보보호 관련 외부 전문가 투입 학대, 내ㆍ외부망 분리가 어려워 인터넷과 연결해 사용 중인 외부접점에 있는 정보보호 장비와 DMZ 구간에 대한 점검도 강화한다.

이태희 과기정통부 기획조정실장은 "국가간 기술패권 경쟁이 심화되는 상황에서 원자력, 항공, 위성 분야 등 국가 핵심 기술에 대한 갈취 목적으로 해킹이 증가하고 있다"며 "국가 핵심기술을 사이버 침해로 부터 안전하게 보호하기 위해 더욱 노력할 것"이라고 말했다.

