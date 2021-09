[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 95,100 전일대비 200 등락률 -0.21% 거래량 126,013 전일가 95,300 2021.09.01 15:00 장중(20분지연) 관련기사 [아시아초대석] 정일문 대표 "출렁이는 시장, 한투증권 비교적 안정"[아시아초대석] 정일문 대표 "보상액 지불이 아니라, 고객 신뢰에 투자"'빚투'에 한투·NH투자 증권담보대출 일시 중단 close 자회사 한국투자증권은 30일까지 뱅키스(BanKIS) 고객을 대상으로 해외주식 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

뱅키스는 비대면 또는 시중은행을 통해 개설하는 한국투자증권 온라인 주식거래 서비스다.

뱅키스 해외주식 신규고객과 올해 해외주식 거래 이력이 없는 휴면고객이 이벤트 참여 신청 후 해외주식을 거래하면 거래 금액에 따라 최대 4종목(DHY, ICLN, GM, 나이키)의 주식을 추첨해 지급한다.

신규 가입자의 경우 거래가 없더라도 추첨을 통해 증권정보포털 세이브로에서 집계한 7월 순매수결제 상위 50종목 중 1주를 총 50명에게 제공한다. 또 타사에 보유 중인 해외주식을 한국투자증권으로 이전하고 거래하면 입고액과 거래금액에 따라 최대 1000만원을 지급하는 축하금 이벤트도 진행한다.

