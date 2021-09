"난민 수용해달라" EU, 아프간 이웃국에 8200억원 지원 추진

[아시아경제 조현의 기자] 유럽연합(EU)이 아프가니스탄 이웃국에 6억유로(한화 약 8212억원)를 지원하는 방안을 추진 중이다. 이들 국가가 아프간을 탈출한 난민을 수용하도록 하기 위함이다.

영국의 한 경제매체는 31일(현지시간) 이같이 보도했다. 지원 대상은 파키스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄에 이란까지 포함될 수 있다. 이번 지원금은 10억유로(약 1조3674억원) 규모의 아프간 지원책의 일부다.

하이코 마스 독일 외무장관은 최근 터키와 카타르를 포함한 아프간 주변 5개국을 순방해 난민문제 등에 협조를 구했다. 가디언은 "아프간 이웃국의 국경관리와 극단주의대응에 EU와 독일이 각각 1억유로(약 1366억원)와 5억유로(약 6831억7500만원)를 지원할 방침"이라고 전했다.

EU가 아프간 이웃국가에 자금을 지원하면서까지 난민을 수용하도록 만들려는 까닭은 '제2의 난민사태'를 막기 위함이다. 시리아 내전으로 발생한 난민이 지중해와 남동유럽을 거쳐 2015년 EU로 쏟아져 들어오면서 회원국 간 갈등까지 빚어진 바 있다. EU는 당시 터키에 자금을 지원해 난민을 수용하게 했다.

오스트리아와 덴마크, 체코는 이날 벨기에 브뤼셀서 열린 아프간 사태 논의 EU 내무장관 긴급회의에 앞서 "현시점에 제일 중요한 것은 (아프간 주변) 지역에 정확한 메시지를 전달하는 것"이라면서 "(아프간 난민들이) 지역에 머물면 난민들 돕는 지역을 우리가 지원하겠다"고 했다.

하지만 아프간 이웃국가들은 난민을 이미 많이 받았다는 입장이다. 무함마드 파이살 독일주재 파키스탄대사는 "파키스탄이 이미 아프간 난민 300~400만명을 수용했다"면서 "이제는 지난 20년간 아프간 난민을 받겠다고 말해온 크고 부유한 국가들이 나서야 할 때"라고 말했다.

우즈베키스탄 외교부는 마스 독일 외무장관이 방문하고 돌아간 뒤 "안보상의 이유로 아프간과 국경을 완전히 폐쇄했다"라고 밝혔다. 우즈베키스탄 외교부는 근저에 국경검문소를 다시 열 계획이 없고 어떤 이유에서든 월경을 시도하면 저지하겠다고 했다.

EU가 아프간 난민을 얼마나 받아들일지는 아직 미지수다. EU 내무장관들은 이날 브뤼셀 회의에서 아프간 난민 수용 문제를 논의했으나 회원국 간 이견으로 공동정책에 합의하지 못했다. 회의 후 나온 성명에는 "국제적 노력의 일부로 여성, 어린이 등 취약자들을 우선으로 해 재정착 형태로 자발적 지원이 제공될 수 있다"는 내용만 담겼다.

윌바 요한손 이주·망명 담당 EU 집행위원은 "난민 수용 목표가 설정되지 않았다"라면서 "내달 아프간 난민을 수용하길 원하는 EU 안팎의 국가들과 회의를 열겠다"고 했다.

한편 EU를 탈퇴한 영국은 연내 5000명을 비롯해 5년간 아프간인 2만명을 수용하겠다고 발표했다.

