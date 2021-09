이용섭 광주시장 "보건의료인 여러분, 의료현장 지켜주세요"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이용섭 광주광역시장이 보건의료인 총 파업 예고와 관련해 보건의료인들에게 현장을 지켜달라고 간곡히 호소했다.

이 시장은 1일 호소문을 발표하고 "1년 8개월째 계속되고 있는 코로나19에 맞서 방역·의료현장의 최 일선에서 묵묵히 헌신하고 계시는 보건의료인들께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다"고 운을 뗐다.

이어 "수많은 위기의 상황에서도 의료인 여러분이 계셨기에 시민의 생명과 공동체의 안전을 지켜낼 수 있었다"면서 "그러하기에 보건의료인들의 총파업 예고 소식은 우리 시민들에게는 큰 충격이다"고 말했다.

더불어 "자신의 생명과 안위를 뒤로한 채 고군분투하고 계시는 보건의료인들이 감내해야 할 고통은 말로 다 할 수 없을 것"이라며 "공공의료체계 강화와 인력확충, 처우개선 등을 요구하는 의료현장의 목소리가 얼마나 절박한지도 충분히 공감하고 이해한다"고 밝혔다.

그러면서 "그럼에도 불구하고 보건의료인 여러분께 간곡히 말씀드린다"며 "위기의 상황에서 의료현장을 지키며 환자를 돌보는 것보다 더 중요한 가치는 없을 것이다. 우리 시민들 곁에는 여러분이 꼭 필요하다"고 부탁했다.

그는 "호시탐탐 ‘빈틈’만을 노리는 코로나19로부터 시민의 생명과 공동체의 안전을 지키기 위해서 우리는 더욱 단단히 뭉쳐야 하고, 물샐틈 없는 촘촘한 방역망을 구축해야 한다"면서 "정부가 진정성을 갖고 보건의료노조와 협상에 적극 임하겠다는 각오를 다시 한번 밝힌만큼 우리 광주 의료인 여러분께서는 대화의 끈을 놓지 말아달라"고 요청했다.

마지막으로 "우리 광주는 위기의 순간에 더욱 강력한 연대의 힘을 발휘해왔다"며 "보건의료인들의 헌신적 노력과 함께 시민들의 적극적인 방역협조와 예방접종 참여로 일상 회복의 시간이 머지않은 현실로 다가오고 있다. 우리 함께 조금만 더 인내하면서 힘과 지혜를 모아가자"고 덧붙였다.

