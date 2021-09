[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주시의회(의장 김용집)가 1일 주민들과 소통 역할을 담당할 '공감스튜디오' 개소식을 개최했다.

해당 스튜디오는 시의회 2층 유휴공간을 개조해 약 43㎡ 규모로 조성됐으며 영상 축사를 비롯해 인터뷰 촬영, 의정활동 영상물 제작 및 편집 등을 수행할 수 있는 공간이다.

스튜디오는 최대 3명까지 출연할 수 있는 촬영세트와 크로마키 스크린, 방음시설 등을 갖췄으며, 편집실, 자재실도 딸려 있다.

광주시의히 김용집 의장은 "지금의 코로나 위기 상황에서 대면 만남이 어려운 가운데, 공감스튜디오 소통 플랫폼을 적극 활용해 시민과 활발하게 소통을 이어나갈 것"이라고 밝혔다.

