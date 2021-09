진격의 SK이노, '후발주자' 꼬리표 털었다…누적 기준 삼성SDI 처음 제치고 5위(종합)

7월 누적 기준 SK이노 5위…삼성SDI 처음으로 제쳐

2위 LG에너지솔루션, 중국 CATL과 경쟁

상위그룹과 중위그룹 모두 한·중 경쟁 양상

중국 기업들 견조한 성장…국내 3사 활로 개척 필요

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션이 배터리 '후발주자' 낙인을 벗고 톱3를 향해 달리고 있다. 처음으로 누적 기준 배터리 사용량 전 세계 5위(국내 2위)를 기록했다. 월별 단위로 5위에 올라선 적은 있지만 누적 기준은 이번이 처음이다. SK이노베이션의 공격적인 투자가 결실을 맺고 있다는 평가다.

1일 SNE리서치에 따르면 올해 1~7월 누적 기준 세계 각국에 차량 등록된 전기차 배터리 시장점유율 1위는 30%를 기록한 중국 CATL로 조사됐다. 이어 LG에너지솔루션(24.2%), 파나소닉(14.3%), BYD(7.3%), SK이노베이션(5.4%), 삼성SDI(5.1%) 순이었다.

LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 2.5배 급증한 33.2GWh를 기록했지만, 순위는 2위로 전년 동기보다 한 계단 낮아졌다.

특히 SK이노베이션의 성장세가 두드러진다. SK이노베이션은 147.8% 급증한 7.4GWh로 순위가 한 계단 상승한 5위로 올라섰고, 삼성SDI는 7.0GWh로 86.9% 증가했지만, 순위는 전년 동기보다 두 계단 하락한 6위를 나타냈다.

SK이노베이션은 그 동안 근소한 차이로 월별 기준 삼성SDI를 제쳤으나, 올해 7월 누적 기준 처음으로 0.3%포인트를 벌리며 5위로 올라섰다. 업계에서는 하반기 SK이노베이션의 시장 점유율이 6%에 도달할 것으로 예상한다.

배터리 시장 규모는 중국계 업체들의 견조한 성장으로 팽창하는 모습이다. 반면 3위 파나소닉을 비롯한 일본계 업체들은 시장 평균 성장률을 크게 밑돌며 대부분 점유율이 하락했다. 국내 3사는 각 사의 성장률이 시장 평균 대비로는 일부 혼조세를 보인 가운데, 전체적으로는 점유율이 약간 내려갔다.

국내 3사의 성장세는 각 사의 배터리를 탑재하고 있는 모델들의 판매 증가에 기인한다. LG에너지솔루션은 주로 테슬라 모델Y(중국산), 폭스바겐 ID.4, 포드 머스탱 마하-E 등의 판매 호조에 힘입어 급성장했다.

SK이노베이션은 기아 니로 EV와 현대 아이오닉 5, 코나 일렉트릭(유럽) 등의 판매 증가가 급증세를 이끌었다. 삼성SDI는 피아트 500과 아우디 E-트론 EV, 세아트 레온 PHEV 등의 판매 증가가 성장세로 이어졌지만, 폭스바겐 e-골프 판매 급감이 전체 성장폭을 상당부분 상쇄시켰다.

특히 7월 누적 기준 국내 신규등록 전기차 4만7508대 중 약 60%(최소 2만8644대)가 SK이노베이션 배터리를 탑재했다. 삼성SDI는 아직 현대·기아차에 배터리를 납품하지 않아 현대·기아차의 신규 전기차 모델이 출시되면 점유율을 더욱 빠르게 높일 것으로 예상된다. 이 경우 SK이노베이션과 중국 BYD도 치열한 경쟁을 벌이며 상위 그룹(LG에너지솔루션과 CATL)과 중위 그룹에서 한·중 경쟁 양상이 굳어질 것으로 보인다.

SNE리서치는 "CATL과 BYD를 필두로 한 중국계 업체들의 공세가 당분간 수그러들 가능성이 높지 않아, 향후 국내 3사의 앞날이 다소 불투명한 상황"이라고 분석했다.

한편, 7월 누적 기준 세계 각국에 차량 등록된 전기차의 배터리 에너지 총량은 137.1GWh로 전년 동기 대비 2.4배 늘어났으며, 7월 배터리 사용량은 22.6GWh로 전년 동월 대비 2배 증가했다.

2020년 신종 코로나 사태로 타격을 입었던 전기차 배터리 시장이 13개월 연속 회복세를 이어갔다. 중국과 미국, 유럽 등 주요 시장 모두 증가한 가운데, 업체별로는 다수의 중국계 업체들이 세 자릿수 증가세로 시장 성장을 주도했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr