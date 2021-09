SK매직, 3개 화구 3300W 초고화력 ‘올 파워 인덕션’ 출시

'Full 인덕션 코일' 전면 적용…사각지대 없는 고화력

2개 화구 경계 없애 대용량 조리기구 사용

터치·슬라이드·퀵 터치 3가지 방식 구성

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직은 모든 화구를 3300W 초고화력으로 사용할 수 있는 '올 파워 인덕션'을 출시했다고 1일 밝혔다.

올 파워 인덕션은 3구 제품으로 화구 모두 3300W 최고화력을 지원한다. IH코일을 기존 원형 형태에서 사각형 타입의 'Full 인덕션 코일'로 전면 적용해 사각지대 없이 3개의 화구 모두 강력한 화력을 제공한다.

좌측 위·아래 위치한 2개의 화구는 화구 간 경계를 없애고, 연결해 사용할 수 있는 기능을 추가해 플렉스 냄비, 넓은 프라이팬 등 대용량 조리기구를 사용할 수 있는 점이 장점이다.

소비자 편의성도 한층 높였다. 터치·슬라이드·퀵 터치 3가지 방식으로 구성해 누구나 손쉽게 사용할 수 있다. 가이드 라이팅과 알림음을 제공해 사용이 익숙지 않은 사용자에게도 친절하게 현재 상태와 올바른 작동 방법을 안내한다.

또한 젖은 행주 및 아이나 반려동물로 인한 오작동 방지를 위한 안전 장치 및 과열 출력 제어 등 안전사고를 예방하기 위한 총 19종의 안전장치 시스템을 탑재해 믿고 안심하고 사용할 수 있다는 게 SK매직 측의 설명이다.

SK매직은 올 파워 인덕션 구매 고객을 대상으로 오는 24일까지 출시 기념 프로모션을 진행한다. 구매 고객 전원을 대상으로 5만원 상당의 백화점 상품권과 15만원 상당의 오델로 냄비세트 3종을 제공한다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr