[아시아경제 송승섭 기자]피플펀드가 1일 투자 애플리케이션(앱) 신규가입 고객 대상으로 ‘1만원 투자씨앗’ 이벤트를 실시한다.

이날부터 열흘 간 피플펀드 앱에 신규가입하면 씨앗투자금 1만원이 지급된다. 해당 금액은 아파트담보투자 상품에 활용할 수 있다. 이 기간 게시하는 투자 상품은 플랫폼 수수료를 전액 면제한다.

또 이벤트 중 10만원 이상 투자한 고객 중 추첨을 통해 태블릿 PC와 무선 이어폰을 증정한다.

