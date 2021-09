물러나겠다더니…남양유업 매각 무산

사모펀드 한앤코에 계약 해제 통보

홍원식 회장 "약정 위반 책임 물을 것"

[아시아경제 임혜선 기자] 홍원식 회장의 매각 결렬 선언으로 남양유업 인수합병(M&A)이 결국 파국을 맞았다.

남양유업의 현 대주주인 홍 회장은 1일 계약 상대방인 한앤컴퍼니(한앤코)를 상대로 주식매매계약 해제를 통보했다고 법률대리인인 LKB앤파트너스를 통해 밝혔다. 앞서 홍 회장 일가와 사모펀드 한앤컴퍼니는 지난 5월27일 홍 회장 측이 보유한 지분 53.08%를 3107억원에 넘기기로 한 주식매매계약을 체결했다.

홍 회장 측은 이날 입장문에서 "경영 정상화를 위한 매각 노력이 결실을 보지 못해 매우 안타깝고 송구스럽게 생각한다"면서도 "매매계약 체결 이후 쌍방 합의가 되었던 사항에 한해서만 이행을 요청했지만 매수자인 한앤코 측은 계약 체결 후 태도를 바꿔 사전 합의 사항에 대한 이행을 거부했다"고 주장했다. 이어 "한앤코 측의 약정 불이행으로 부득이하게 매매계약 해제를 통보할 수밖에 없었다"고 덧붙였다.

한앤코 측이 비밀유지 의무사항도 위배했다는 주장도 했다. 홍 회장 측은 "한앤코 측은 상대방의 대한 배려 없이 매도인에 대한 원색적인 비난 등을 통해 기본적인 신뢰 관계마저 무너뜨렸다"면서 "거래종결 이전부터 인사 개입 등 남양유업의 주인 행세를 하며 부당하게 경영에 간섭하기도 했다"고 밝혔다.

하지만 기업 매각을 둘러싸고 거래가 사실상 마무리된 상황에서 이 같은 법적 공방으로 비화된 것은 매우 이례적이라는 게 M&A 업계의 설명이다. 재계에서도 불가리스 사태 등 경영 실패에 대한 책임을 지고 회사 매각을 추진하던 홍 회장이 단순 변심으로 계약을 파기하는 납득하기 어려운 행보를 보이고 있다는 비판이 나오고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr