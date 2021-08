40대 택배대리점주 극단 선택…유서엔 "노조 괴롭힘에 우울증" 호소

전국택배노조 "원청이 책임 대리점에 전가"

"자체 조사 통해 책임질 일 있다면 책임질 것"

[아시아경제 임주형 기자] 경기 김포에서 택배대리점을 운영하던 40대 점주가 극단적 선택으로 숨졌다. 이 점주는 민주노총 서비스연맹 전국택배노조(전국택배노조)에 가입했던 조합원들로부터 괴롭힘에 시달렸다는 내용의 유서를 남겼다.

지난달 31일 경기 김포경찰서에 따르면, 전날(30일) 오전 11시53분께 김포시 한 아파트 직원은 화단에 점주 A 씨가 쓰러져 있는 것을 발견, 경찰에 신고했다. 이후 A 씨는 119구급대에 의해 인근 병원으로 이송돼 치료를 받았지만, 끝내 숨을 거뒀다.

경찰 조사에 따르면 A 씨는 김포에서 CJ대한통운 택배대리점을 운영했다. 폐쇄회로(CC)TV 영상 확인 결과 그는 이 아파트 고층에 올라가 극단적 선택을 한 것으로 조사됐다. 옷 주머니에는 A4 용지 2장 분량의 유서가 발견됐다.

A 씨의 유족 측이 공개한 유서 내용에 따르면, A 씨는 "처음 경험해본 노조원들의 불법 태업과 쟁의권도 없는 그들의 쟁의 활동보다 더한 업무방해, 파업이 종료되었어도 더 강도 높은 노조 활동을 하겠다는 통보에 비노조원들과 버티는 하루하루는 지옥과 같았다"고 고충을 토로했다.

이어 "지쳐가는 몸을 추스르며 마음 단단히 먹고 다시 좋은 날이 있겠지 버텨보려 했지만 그들의 집단 괴롭힘, 날이 갈수록 심해지는 태업에 우울증이 극에 달해 버틸 수 없는 상황까지 오게 됐다"고 호소했다.

그러면서 "너희(조합원)들로 인해 버티지 못하고 죽음의 길을 택한 사람이 있었단 걸 잊지 말길 바란다"며 "명예훼손, 허위사실 유포, 지속적인 괴롭힘과 공격적인 언행은 이를 겪는 한 사람에게 정신적 고통과 상실감, 괴리감, 우울증, 대인기피증까지 오게 했다"고 덧붙였다.

A 씨의 유서 내용이 알려진 뒤 전국택배노조는 입장문을 내고 "A 씨와 노조의 갈등은 수년동안 지켜지지 않은 수수료 정시 지급 문제에 대한 개선을 요청하는 과정에서 발생했다"며 "원청은 책임을 대리점에 전가하며 을과 을의 싸움으로 만들어왔다"고 주장했다.

이어 "택배대리점연합회가 주장하는 내용에 대해 확인하고 있으며, 자체 조사를 통해 책임질 일이 있다면 책임지고 경찰 조사에도 응하겠다"며 "현재 상중인 관계로 노조는 '불법 파업' 등 진위를 다투는 문제에 대한 언급을 자제하고 이후 입장을 밝힐 것"이라고 덧붙였다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

