[아시아경제 이민지 기자] 휴온스는 529억원 규모로 신규 시설투자를 결정했다고 31일 공시했다. 이는 자기자본 대비 21.74%에 달한다. 이는 신규 연구개발(R&D)센터 건립을 위한 것으로 투자 기간은 다음달 7일부터 2023년 12월 31일까지다.

