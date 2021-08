[세종=아시아경제 문채석 기자] 농협중앙회가 창립 60주년을 맞아 서울 중구 농협중앙회 본관에서 조합구조개선 발전 심포지엄을 개최했다고 밝혔다.

이번 심포지엄은 조합구조개선사업의 성과를 돌아보고 포스트 코로나 시대의 디지털 경영환경에 대응한 발전방안을 모색하기 위해 마련됐다.

대내외 환경변화에 대응한 조합구조개선사업 추진 방향(윤건용 농협경제연구소 박사)과 농·축협 경영환경을 반영한 목표기금제도의 설계(이민환 인하대 교수),부실예방을 위한 선제적 자금지원 방향(김정렬 한성대 교수) 등 세 가지 주제에 대한 발표와 질의응답 순으로 진행됐다.

이날 발표자들은 농협중앙회가 지난 20년간 조합구조개선사업을 수행하며 농축협의 자본적정성 제고와 상호금융예금자보호기금의 적립금을 확대하는 등 농협의 공신력 강화에 기여했다고 평가했다.

