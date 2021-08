알몸으로 킥보드 타며 지나가던 여성 껴안은 男… "자유 만끽하고 싶었다"

"문득 옷 안입고 킥보드 타보고 싶어져"

[아시아경제 나예은 기자] 광주에서 술에 취해 알몸으로 킥보드를 타다가 여성을 추행한 20대 남성이 검찰에 넘겨졌다.

광주 남부경찰서는 여성을 뒤에서 끌어안고 다치게 한 혐의(강제추행치상)로 20대 남성 A씨를 검찰에 불구속 송치했다고 31일 밝혔다.

A씨는 지난 16일 오후 10시40분쯤 광주 남구 월산동 한 도로에서 귀가하던 여성을 뒤에서 끌어안은 혐의를 받고 있다. 여성은 갑작스러운 A씨의 행동에 균형을 잃고 쓰러져 손목과 무릎 등에 타박상을 입었다.

경찰 조사 결과 A씨는 술에 취해 알몸으로 킥보드를 빌려 20여분간 도심을 배회하다 범행한 것으로 알려졌다.

A씨는 "문득 옷을 입지 않고 킥보드를 타보고 싶어졌다"며 "자유를 만끽하고 싶었다. 킥보드에서 내려 여성을 뒤에서 껴안았다"고 말했다.

여성의 신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 분석해 도주했던 A씨를 검거했고 범행 일체를 자백받았다.

