LG생활건강, 美 고급 헤어케어 브랜드 보유 '보인카' 인수

[아시아경제 이승진 기자] LG생활건강이 미국 하이엔드(최고급) 패션 헤어케어 브랜드 알틱 폭스(Arctic Fox)를 보유한 보인카(Boinca)의 지분 56%를 1억 달러(한화 약 1170억원)에 인수하는 계약을 31일 체결했다.

알틱 폭스는 2014년 미국에서 출시된 비건(채식주의) 콘셉트의 브랜드다. 패션 염모제를 중심으로 사회관계망서비스(SNS)를 통한 디지털 마케팅력을 기반으로 인스타그램, 틱톡, 페이스북 등에서 200만명 이상의 팔로워를 보유하는 등 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 호응을 받으며 지난 3년간 평균 89%의 높은 매출 성장세를 이어가고 있다.

이러한 수요를 기반으로 미국 아마존 전체 헤어 컬러 제품군에서 1위(2021년 8월 23일 기준), 샐리 뷰티에서 1위, 얼타 뷰티에서 2위를 확보하는 등 주요 채널에서 높은 브랜드 입지를 가지고 있다.

글로벌 헤어케어 시장은 2020년 기준 약 90조원의 규모로, 이 중 하이엔드 헤어케어 시장은 약 20%로 추정된다. LG생활건강은 이번에 인수한 알틱 폭스의 미국 내 높은 인지도를 기반으로 세계 하이엔드 패션 헤어케어 시장으로 진입할 계획이다.

LG생활건강은 이번 인수를 통해 차별화된 브랜드로 하이엔드 패션 헤어케어 시장에 진출하고, 글로벌 럭셔리 헤어케어 시장에서 사업을 펼쳐나갈 방침이다.

