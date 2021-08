국민이 기업에 바라는 1위는 '일자리 많이 만드는 기업'

대한상의, '국민소통 프로젝트' 일환 국민 1만명 기업 인식조사

2위 근로자 복지 향상(26%)

3위 환경보호 기업(18%)

[아시아경제 황윤주 기자] 우리나라 국민이 가장 바라는 기업상은 일자리를 많이 만드는 기업으로 조사됐다. 또 우리기업이 국가경제에 기여한 측면은 높게 평가하고 있는 반면 납품업체 갑질 등 불공정 거래관행을 기업인식에 부정적인 영향을 끼친 대표적인 요인으로 꼽았다.

대한상공회의소가 '우리가 바라는 기업'을 주제로 진행한 설문조사에 따르면 응답자의 35.7%가 가장 바라는 기업상으로 ‘일자리를 많이 만드는 기업’을 꼽았다. 설문 대상은 국민 1만명이며, 한달간(7월12일~8월12일) 진행했다.

이어 '근로자 복지에 신경쓰는 기업'(25.9%), '환경보호에 노력하는 기업'(18.0%), '사회공헌 사업을 많이 하는 기업'(16.0%), '세금을 많이 내는 기업'(4.0%) 순으로 응답했다.

이번 조사는 대한상의가 지난 3월 최태원 회장 취임 이후 새로운 기업가 정신과 기업의 역할을 모색하기 위해 추진하고 있는 '국민소통 프로젝트'의 일환으로 기업에 관한 다양한 연령층의 목소리를 듣기위해 이례적으로 국민 1만명을 대상으로 진행되었다.

10명 중 7명 "대기업 잘하고 있다"…기업 인식 우호적으로 변해

이번 조사에서는 기업에 대한 국민들의 평가가 긍정적인 것으로 나타나 눈길을 끌었다.

우리기업이 잘하고 있는지에 대한 국민들의 인식조사에서 10명 중 8명이 대기업은 ‘잘하고 있다(73.3%)’ 라고 평가했으며, 중소기업은 10명중 7명이 ‘보통 이상’(73.9%) 으로 평가하여 팬데믹 시대에 고군분투하고 있는 기업의 노력을 높게 평가하는 것으로 나타났다.

기업을 긍정적으로 평가하고 있는 요인으로는 응답자의 40.2%가 ‘국가경제에 기여’한 점을 꼽았으며, 다음으로는 ‘우수제품으로 국위선양에 기여’한 점(33.8%), ‘일자리 창출에 기여’한 점(23.1%)을 들었다. 반면 ‘사회공헌’이라는 응답은 2.3%에 불과해 기업의 사회공헌이 의외로 기업 평가에서 차지하는 비중이 높지 않은 것으로 나타났다.

한편 기업에 대해 부정적인 생각을 갖게 된 가장 큰 요인으로는 ‘일감몰아주기와 납품업체 갑질 등 잘못된 거래관행’(32.9%) 이라는 응답이 1순위로 나와 이에 대한 개선노력이 중요한 것으로 조사됐다. 다음으로는 ‘편법 경영권 승계, 분식회계 등의 경영행태’(28.5%), ‘실적 중심, 야근, 산업재해 등 근로자 보호 미흡’(23.4%), ‘과대광고, 피해보상 미흡 등 소비자 기만’(8.8%), ‘유해물질 배출 등 환경대응 미흡’(5.8%) 순이었다.

연령별로는 30대~60대 이상은 ‘일감 몰아주기, 납품업체 갑질 등 잘못된 거래관행’을 1순위로 꼽았으나, 사회초년생이 많은 1020세대는 ‘실적중심, 야근, 산업재해, 직장내 괴롭힘 등 근로자 보호미흡’을 가장 많이 지적했다.

포스트코로나 과제 1순위는 '경제 회복에 최선 다할 것'…MZ세대는 '채용·임금 등 근로자 권익보호' 꼽아

우리 국민들은 포스트코로나 시대에 기업이 경제살리기에 적극 나서줄 것을 희망했다.국민들은 포스트코로나 시대에 기업이 최우선으로 추진해야할 과제로 ‘경제 회복에 최선을 다할것’(34.4%)을 꼽았으며, 이어 ‘채용, 임금 등 근로자 권익보호 최우선’(31.2%), ‘친환경·사회적 책임 등 ESG 경영’(24.9%), ‘디지털 전환 투자 확대’(9.4%) 순이었다.

특히 40~60대 이상은 ‘경제 회복’을 가장 많이 선택한 반면 MZ 세대(10~30대)는 ‘채용·임금 등 근로자 권익보호 최우선’을 꼽아 기업의 역할에 대한 달라진 청년층 세태를 반영했다.

장용석 연세대 행정학과 교수는 "코로나에도 일부 기업들은 사상 최대 실적을 기록하고 있지만 비대면 시대로 가면서 양질의 일자리는 점점 더 줄어드는 추세"라며 "국민의 바람처럼 기업들은 일자리를 만드는데 최우선으로 노력할 필요가 있다"고 말했다.

한편, 대한상공회의소는 기업에 바라는 다양한 의견을 수렴하기 위해 ‘소통 홈페이지’ 개설, ‘대학생 서포터즈’ 운영, ‘대국민 인터뷰’등을 진행하고 있다. 기업에 대한 의견개진을 희망할 경우 국민참여 소통플랫폼 형식의 웹사이트‘상상토픽’(www.sotong.korcham.net)을 활용하면 된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr