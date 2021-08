화이자 "이르면 올가을 5~11세 백신 승인"

[아시아경제 조현의 기자] 화이자가 이르면 올해 늦가을에 만 5세~11세를 대상으로 한 코로나19 백신 긴급사용 승인을 받을 것으로 전망했다.

화이자 이사회 멤버인 스콧 고틀리브 전 미 식품의약국(FDA) 국장은 30일(현지시간) CNBC 인터뷰에서 "다음 달 만 5세~11세 아동을 대상으로 한 코로나19 백신 임상시험 결과가 나올 예정"이라며 이같이 밝혔다.

화이자는 내달 중 FDA에 어린이를 대상으로 한 임상시험 자료를 제출한 뒤 오는 10월에 긴급승인 신청할 예정이다.

고틀리브 전 국장은 "통상 심사에 4~6주 소요되는 점을 고려하면 늦가을에서 초겨울께 승인될 것으로 기대하고 있다"고 설명했다

그러면서 "전염성이 높은 델타 변이 바이러스가 확산하면서 어린이 감염률이 높아진다면 백신을 조기에 승인해야 한다는 압박으로 작용할 수 있다"고 덧붙였다.

현재 화이자 백신은 16세 이상에 대해선 정식 승인을 받았고 12∼15세 청소년 대상으로는 긴급승인을 받은 상태다.

미국에선 가을 학기 개학을 맞아 아동 백신 접종에 대한 요구가 높아지고 있다. 코로나19에 감염돼 입원한 아동 수는 지난 22일 하루 평균 303명으로 최고치를 기록했다.

CNBC는 "학교로 돌아가는 어린이들이 백신을 맞을 수 있게 되는 것은 코로나19 퇴치에 중요한 단계"라고 분석했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr