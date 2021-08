정부, 부총리 주재 녹실회의…가계부채 관리방안 논의

31일 녹실회의 개최…정기국회 대응 논의

[아시아경제 장세희 기자]정부가 최근 급증한 가계부채에 대한 관리 방안을 추가로 내놓을 것으로 보인다.

정부는 31일 오전 정부서울청사에서 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 관계장관회의(녹실회의)를 열고 가계부채 동향과 관리 방안에 대해 논의했다.

최근 폭증한 가계부채의 현황을 들여다보고 이를 해결하기 위한 방법에 대한 논의를 이어갔을 것으로 보인다. 올해 2분기 가계빚은 1800조원을 넘어선 상태다. 1년 전보다 168조6000억원 증가하면서 또다시 역대 최대폭으로 증가했다.

회의에는 은성수 금융위원장, 문승욱 산업통상자원부 장관, 노형욱 국토교통부 장관, 구윤철 국무조정실장, 강성천 중소벤처기업부 차관 등이 참석했다.

이날 회의에서 참석자들은 가계부채 동향과 관리 방안, 국가온실가스감축목표(NDC) 조정에 따른 경제·산업에의 파급영향, 부동산시장 및 대응, 코로나 피해 지원 3종 패키지 추진 상황 등 최근 경제 분야의 주요 현안을 점검했다.

아울러 최근 코로나19 4차 확산 및 방역상황, 7월 산업활동동향을 포함한 우리 경제 동향 등에 대해서도 의견을 나눴다.

정기 국회에 대한 대응 방안도 논의됐다. 정부는 "도시 및 주거환경 정비법, 서비스산업발전기본법, 국가재정법 등 경제 분야 주요 법안들이 정기국회 내 처리될 수 있도록 국회와 협의를 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

