"추석선물 라방으로" G마켓·옥션 라이브커머스 진행

[아시아경제 김유리 기자] G마켓·옥션은 추석 선물세트를 라이브커머스로 판매한다고 31일 밝혔다. 식품, 화장품 등 추석 전용 단독 패키지를 특가에 판매하고 사은품도 제공할 예정이다.

이번 라이브방송은 다음달 1일부터 2주 동안 진행하는 '한가위 빅세일' 행사 기간 중 총 4회에 걸쳐 진행한다. CJ제일제당, 아모레퍼시픽, 오뚜기, LG생활건강이 참여하고 각 브랜드 별 명절 스테디셀러를 포함해 단독 선물세트, 단독 굿즈 등을 선보인다.

첫 번째 방송은 9월1일 오후 8시로 CJ제일제당과 함께 신상품 및 명절 패키지를 판매한다. 예능형 라방 '장사의 신동' 스핀오프 방송으로 진행하며 이준호 쇼호스트가 진행을 맡는다. 대표 상품으로 신제품 '고메 치킨'을 선보이며 3000개 한정 수량으로 증정품 구성 단독 세트도 마련했다. '비비고 차례상'을 테마로 비비고 왕교자, 동그랑땡, 잡채 등을 파격가로 선보이고 총 6종의 상품으로 구성한 '한상차림 실속세트'를 1000개 한정으로 판매한다. 한가위 빅세일 전용 '20% 할인쿠폰' 및 CJ제일제당 전용 '25% 브랜드 중복쿠폰'을 활용할 수 있다. 단독 선물세트인 '스팸G호', 'CJ 특별한선택 O-G호' 등 총 47개 선물세트는 간편결제 '스마일페이'로 등록한 삼성카드로 결제 시 추가 10% 할인 혜택을 제공한다.

생방송 시간 내 구매한 고객을 대상으로 상품에 따라 '고메 피자볼', '비비고 만두', '스마일캐시' 등을 증정하고 추첨을 통해 '삼성전자 비스포크 식기세척기', '샤오미 로봇청소기 8세대 미홀' 등의 경품을 제공한다.

9월6일은 아모레퍼시픽과 함께 설화수 특가 방송을 진행한다. 명절 선물로 인기가 많은 '자음 2종', '자음 3종', '탄력 3종'을 포함해 총 6종의 한가위 패키지를 할인가에 판매한다. 15% 중복쿠폰 등 할인혜택 및 미니 키트 등 사은품도 선보일 예정이다. 생방송 시간 동안 구매한 전 고객에게는 스마일캐시도 증정한다.

9월8일은 오뚜기와 함께 특별 할인 방송을 진행한다. 추석 선물세트 및 인기 라면 패키지 등 다양한 상품을 특가에 선보일 예정이다. 한가위 라이브커머스 마지막 행사는 9월13일 LG생활건강과 함께 한다. 슈퍼주니어 신동이 진행을 맡는 '장사의 신동' 포맷으로 영국 구강토탈케어 브랜드 '유시몰'의 인기상품 및 추석 선물세트를 단독 구성해 판매한다.

각 방송은 G마켓과 옥션 모바일 앱 혹은 웹 사이트를 통해 일자별로 확인 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr