인천공항, 美 화물기 전문 정비시설 유치

[아시아경제 황윤주 기자] 세계 최대 화물항공사인 미국의 아틀라스 항공이 인천공항에 화물기 전문 정비시설을 설치한다.

인천국제공항공사는 지난달 19일(현지시간) 미국 뉴욕 아틀라스항공 월드와이드홀딩스(AAWW) 본사에서 '특송화물기 전용 정비시설 투자유치를 위한 합의각서(MOA)'를 체결했다고 밝혔다.

이 각서에는 국내 항공정비(MRO) 전문기업 샤프테크닉스케이와 아틀라스항공이 서명했다. 합의에 따라 아틀라스항공과 샤프테크닉스케이는 외국인 투자 합작법인를 설립해 인천공항 내에 전용 정비시설을 건설한 뒤 2025년부터 운영할 예정이다.

합작법인은 우선 대형기 기준 2.5대를 수용할 수 있는 규모(2.5베이)의 시설을 2025년 초부터 가동한 뒤 향후 정비 수요와 시장 환경 등을 종합적으로 검토해 같은 규모의 시설을 추가 설치할 계획이다.

완공 시에는 한 번에 대형기 기준 5대를 수용할 수 있는 규모(5베이)가 된다.

이 정비시설에서는 AAWW가 보유·운영 중인 자사·리스·위탁관리 대상 항공기 138대(2019년 기준) 중 아시아 지역을 운항하는 약 40%가 정비를 받게 될 것으로 전망된다.

AAWW의 연차 보고서에 따르면 전체 정비 중 아시아권에서 처리되는 물량의 비용은 연간 1억1100만 달러(약 1300억원 규모)로 추정된다. 이를 환산한 2025년부터 50년간의 누적 수출 효과(매출액)는 약 56억 달러(약 6조5000억원)로 추산된다.

업계에서는 시설 설치로 약 1200명(2.5베이당 600명)의 정비 일자리가 신규 창출될 것으로 전망했다.

앞서 인천공항공사는 지난 5월에는 이스라엘 국영 종합 항공우주기업인 이스라엘항공우주산업(IAI)과 화물기 개조시설 조성을 위한 MOA를 체결한 바 있다.

