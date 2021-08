박경미 靑 대변인, 임명안 재가 사실 전해…발령일은 31일

[아시아경제 류정민 기자] 박경미 청와대 대변인은 30일 "문재인 대통령은 오늘 오후 4시50분경 고승범 금융위원회 위원장 임명안을 재가했다"고 밝혔다. 고승범 위원장의 발령일은 31일이다.

앞서 문 대통령은 지난 5일 금융위원장에 고승범 한국은행 금융통화위원을 지명한 바 있다.

박수현 국민소통수석은 고 위원장과 관련해 "금융 정책 전반에 대한 이해가 깊고 최초로 금융통화위원을 연임하는 등 대내외적으로 전문성과 역량을 인정받아왔다"고 설명했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr