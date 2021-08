뉴올리언스 '카트리나 악몽'…허리케인에 정전·인명피해

[아시아경제 조현의 기자] 미국 루이지애나주를 강타한 대형 허리케인 아이다에 최대 도시 뉴올리언스 전체가 정전됐다.

29일(현지시간) AP통신에 따르면 뉴올리언스 국토안보비상대책본부는 이날 전력 공급회사 엔터지를 인용해 "도시 전역이 정전됐다. 유일하게 발전기에서 전력을 공급받고 있는 상황"이라고 밝혔다.

엔터지에 따르면 현지시간 오후 7시 이후 뉴올리언스 도시 전체가 정전됐다. 정전상황 집계 사이트 파워아우티지는 "약 81만 곳 이상에 전력 공급이 멈췄다"고 전했다.

이날 허리케인의 영향으로 피해가 속출했다. 강풍으로 나무가 쓰러져 인명사고가 발생했으며 선박들이 계류장에서 이탈했다. 뉴올리언스의 폰차트레인 호수에서는 물이 넘쳐흘렀으며 폭풍의 영향으로 미시시피강물이 역류하기도 했다.

바이든 대통령은 루이지애나주와 미시시피주에 비상사태 선포를 승인하며 피해 복구를 최대한 지원할 것을 약속했다.

이날 루이지애나주에 상륙 당시 시속 240㎞에 달했던 최대 풍속은 현재 시속 175㎞인 것으로 알려졌다. 미국 국립허리케인센터(NHC)는 "아이다가 2등급으로 위력이 다소 낮아진 한편 루이지애나주 일부 동남 지역에서 강풍과 홍수를 동반하고 있다"고 발표했다.

이다는 16년 전 루이지애나주와 미시시피주 등지를 강타했던 허리케인 카트리나와 같은 날에 상륙했다. 2005년 3등급 허리케인 카트리나 상륙 당시 제방 붕괴와 홍수 사태로 이들 해안 마을에서 모두 1800여 명이 숨지는 참사가 발생했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr