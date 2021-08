[아시아경제 황준호 기자] 미투젠 미투젠 950190 | 코스닥 증권정보 현재가 21,650 전일대비 1,550 등락률 +7.71% 거래량 516,937 전일가 20,100 2021.08.30 13:37 장중(20분지연) 관련기사 미투젠, 100억원 규모 자사주 매입…"주주가치 제고"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일[e 공시 눈에 띄네] 코스닥- 25일 close 은 자사주 49만7513주를 장내취득하기로 결정했다고 30일 공시했다.

취득예정금액은 100억1만원이며 취득예상기간은 오는 31일부터 11월 30일까지다.

회사측은 “주가 안정 및 주주가치 제고, 주식매수선택권 및 임직원 보상재원으로 활용하기 위한 것”이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr