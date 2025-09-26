고스트스튜디오, 신규 3D 캐주얼 퍼즐 게임

고스트스튜디오 고스트스튜디오 950190 | 코스닥 증권정보 현재가 9,110 전일대비 70 등락률 -0.76% 거래량 5,765 전일가 9,180 2025.09.26 10:36 기준 관련기사 고스트스튜디오, '사냥개들' 시즌2 제작미투온 "2023년 매출액 1090억원… K-콘텐츠 사업 확대"[클릭 e종목]"고스트스튜디오, 종합 엔터테인먼트 업체로 도약" 전 종목 시세 보기 close 는 자체 개발한 3D 매치 퍼즐 게임 '매치 딜리버리(Match Delivery)'를 구글 플레이와 애플 앱스토어에 글로벌 정식 출시했다고 23일 밝혔다.

매치 딜리버리는 동일한 3D 모형 3개를 맞추어 없애는 3매치 퍼즐 장르에 '딜리버리(Delivery)'라는 메타 요소를 결합한 신작 게임이다. 이용자는 귀여운 주인공 캐릭터들과 함께 주문받고, 퍼즐을 클리어하며 딜리버리를 완수하는 과정을 즐길 수 있다.

매치 딜리버리는 레벨별로 다양한 생활 밀착형 테마를 제공한다. 택배 상자, 가위, 테이프 등 딜리버리 관련 아이템은 물론, 뷰티·패션, 음식, 육아, 가드닝, 피트니스 등 북미 이용자에게 친숙한 소재를 반영해 몰입도를 높였다.

퍼즐 클리어에 그치지 않고 '주문을 받고 → 퍼즐을 풀어 → 딜리버리 완수'라는 흐름을 통해 성취감을 강화했으며, 시즌별 이벤트와 단계별 도전 과제를 더해, 기존 매치3 게임들과 차별화된 재미를 선사한다.

고스트스튜디오 손창욱 의장은 "매치 딜리버리는 성장성이 높은 캐주얼 매치3 퍼즐 장르에 새로운 메타요소를 결합한 작품"이라며 "북미를 포함한 주요 글로벌 시장에서 큰 호응을 얻을 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 캐주얼 게임 라인업을 지속 확대해 매출과 이익 성장을 도모하겠다"라고 덧붙였다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



