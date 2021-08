웰컴금융그룹이 22번째 방정환 장학금 수여식을 개최했다고 30일 밝혔다.

지난 28일 열린 ‘ON(溫)택트 장학증서 수여식’은 코로나19 상황을 고려해 유튜브를 통해 비대면 방식으로 진행했다. 수여식에는 손종주 웰컴금융그룹 회장이 참석했다.

그간 방정환 장학금이 지원한 장학생은 총 4000여명으로 장학금 규모는 50억원에 달한다. 이번 수여식에는 342명의 장학생을 선발했다.

장학금은 매년 순이익의 1%와 임직원이 매월 기부하는 금액으로 조성된다. 조성된 장학금은 두 차례 가정·경제상황이 어려운 학생에 지원된다.

