美 카불 폭탄차량 공습에 일가족 9명 사망...어린이 6명 포함(상보)

[아시아경제 이현우 기자] 미국이 아프가니스탄 카불에서 추가 테러를 감행하려던 이슬람국가(IS) 테러범의 차량을 공습했다고 발표한 가운데 해당 차량 공습 과정에서 민간인 일가족 9명이 숨진 것으로 알려졌다. 이중 어린이 6명이 포함돼 있는 것으로 알려지면서 미군의 공습에 대한 정당성 논란이 부각될 전망이다.

29일(현지시간) CNN은 이날 미군 무인기(드론)가 IS의 아프간 지부인 IS 호라산(IS-K) 테러범의 차량을 공습한 직후 차량에 실린 폭탄에 따른 2차 폭발이 발생, 일가족 9명이 숨졌고 이중 어린이 6명이 포함됐다고 보도했다. 이들 가족은 집 앞에서 가족행사를 위해 차량에 탑승하던 도중 변을 당했다고 CNN은 전했다.

CNN은 사건 현장 목격자와 숨진 이들의 가족의 말을 인용해 "사망한 일가족 9명 중 40세와 30세, 20세 성인이 1명씩 있고 나머지 6명은 10세 이하다. 두살배기 2명, 세살배기와 네살배기가 1명씩 있었다"고 보도했다.

유가족들은 CNN과의 인터뷰에서 "우리는 평범한 가족이었다. 우리는 이슬람국가(IS)가 아니고 여기는 가정집이었다"고 울면서 말했다. 앞서 AP통신은 아프간 당국자의 말을 인용해 이번 공습으로 어린이 3명이 목숨을 잃었다고 전한 바 있다.

