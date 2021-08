탈레반 대원, 아프간 가수 살해…'공포정치' 우려

[아시아경제 김유리 기자] 아프가니스탄을 장악한 탈레반에 의한 공포 정치 우려가 이어지는 가운데 탈레반 대원들이 가수로 활동해온 남성을 살해했다고 AP통신이 29일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 지난 27일 카불에서 북쪽으로 100㎞ 가량 떨어진 바글란주 안다라비 밸리에서 탈레반 대원들이 쏜 총탄에 가수 파와드 안다라비가 사망했다. 안다라비는 깃작이라는 현악기를 연주하면서 조국인 아프간과 자신의 고향을 자랑스럽게 묘사하는 노래를 불러왔다.

그의 아들인 자와드 안다라비는 이전에도 탈레반이 집에 찾아와 수색하고 마시는 차 종류까지 확인했다며 "아버지는 무고하다. 사람들을 즐겁게 하는 가수일 뿐인데 그들은 농장에서 아버지의 머리에 총탄을 쐈다"고 말했다. 그는 법의 심판을 원한다는 뜻을 밝혔고, 지역 탈레반 위원회는 살인자를 처벌하겠다는 약속을 했다고 전했다.

탈레반 대변인인 자비훌라 무자히드는 이번 살인사건을 조사하겠다는 뜻을 밝혔으나 사건에 대한 구체적인 내용은 모르고 있었다고 AP는 보도했다.

지난 15일 수도 카불을 점령한 탈레반은 이후 포괄적 정부 구성, 여성 인권 존중 등 유화책을 내놨다. 이런 가운데 안다라비 살해는 탈레반의 억압적인 통치 재연에 대한 주민 불안감을 키우고 있다고 AP는 전했다.

국제사회도 우려를 나타내고 있다. 카리마 베눈 유엔 문화 권리 조정관은 트위터를 통해 이번 사건에 대해 우려를 표명하면서 "각국 정부가 탈레반에 예술인의 인권을 존중하라고 말해달라"고 촉구했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr