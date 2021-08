추석 선물세트도 라방이 대세…롯데百, '백라이브 추석 위크' 진행

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점이 다가오는 추석을 맞아 비대면으로 추석 선물세트를 구입할 수 있는 '백라이브 추석 위크'를 진행한다고 29일 밝혔다.

삼진어묵, 세노비스, 아모레퍼시픽, 올가 등 브랜드와 한우, 청과 신선 선물세트 등 약 600가지 선물세트를 다음달 17일까지 총 115회의 특집 방송을 통해 순차적으로 선보인다.

코로나19 장기화로 방문 대신 선물로 마음을 전하는 사람들이 점점 증가함에 따라 선물세트에 대한 수요와 함께 비대면(언택트) 구매에 대한 요구도 증가하고 있다. 롯데백화점이 코로나19 이후 명절 시즌에 진행한 라이브 방송 매출을 분석한 결과 1회 방송 당 평균 매출이 평소 방송보다 60% 이상 높은 것으로 나타났다.

롯데백화점은 올해 추석에도 비대면 구매에 대한 수요가 높을 것으로 보고 지난해 추석 대비 라이브 방송 수를 2배 이상 늘려 약 600가지 종류의 선물세트, 총 50억원의 물량을 준비했다.

이번 '백라이브 추석 위크'에서는 방송 당일에만 가격을 낮춘 다양한 선물세트를 만날 수 있다. 상품에 따라 최초 판매가 대비 최대 68%까지 할인 판매하고, 온라인 전용 추가 쿠폰 혜택까지 추가할 수 있다.

다음달 1일 오후 6시30분에 진행되는 건강기능식품 대표 브랜드 '세노비스' 라방에서는 베스트셀러 상품인 '트리플러스' 선물세트 판매 및 방송 중에만 받을 수 있는 추가 증정 프로모션을 전개한다. 9일 오후 6시30분에는 대전의 유명 빵집인 '성심당'이 최초로 라이브 방송을 진행한다. 성심당을 대표하는 성심브루스, 마들 파운드 세트 등 선물하기 좋은 상품들을 최대 혜택가로 제공한다.

최근 증가하고 있는 1~2인 가구를 위한 소포장 선물세트도 선보인다. 엄선된 소갈비를 판매하는 '하누소'의 '왕갈비탕'(9월7일), 산지와 연계해 진행하는 '오설록'의 '프리미엄 티 컬렉션'(9월2일) 등이 대표적이다. 이 외에도 '법성포 굴비세트', '로얄 한우세트', '티본 스테이크 세트', '과일 선물세트' 등 신선 선물세트도 만날 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr