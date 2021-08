[아시아경제 김유리 기자] 일본의 코로나19 신규 확진자가 엿새 만에 2만명을 밑돌았다.

NHK 집계 등에 따르면 29일 오후 6시 기준 일본의 신규 코로나19 확진자는 1만9312명이다. 전날 대비 3438명, 일주일 전 대비 2983명 줄어든 수치다.

하루 확진자 수가 2만명을 밑돈 것은 지난 23일 1만6836명을 기록한 이후 처음이다. 일본의 코로나19 누적 확진자는 146만27명으로 늘었다. 사망자는 하루 만에 49명 늘어 1만5970명이 됐다.

지역별 신규 확진자 수는 도쿄도 3081명, 오사카부 2389명, 가나가와현 2362명 순으로 많았다.

