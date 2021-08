코로나19, 오후 6시까지 서울 380명 확진…1주전 대비 30명 늘어

[아시아경제 김유리 기자] 일요일인 29일 0시부터 오후 6시까지 서울의 코로나19 신규 확진자 수는 380명으로 잠정 집계됐다고 서울시가 밝혔다. 해외 유입은 5명, 국내 감염은 375명이다.

같은 시간 확진자 수는 전날(28일) 455명보다 75명 적고, 지난주 일요일(22일) 350명보다는 30명 많다. 하루 전체 확진자 수는 28일 517명, 22일 388명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 지난 10일 660명으로 치솟은 후 평일에는 대체로 500명대, 주말(토·일요일)에는 300~400명대를 기록했다. 24일엔 677명으로 역대 최다 기록을 경신했다. 이후에는 28일까지 나흘간 500명대를 유지했다.

29일 확진자 수 감소는 주말 영향으로 전날 검사자 수가 급감한 데 따른 것으로 분석됐다. 토요일인 28일 검사 인원은 5만7640명으로 27일 8만4686명보다 2만7000명 가량 감소했다.

진행 중인 집단 감염 관련 추가 확진자는 동작구 시장 2명, 관악구 음식점 2명, 강남구 음식점 1명, 동작구 음식점 1명, 기타 집단감염 6명이다. 집단 감염으로 관리되지 않는 개별 확진자는 접촉이 확인된 경우가 184명, 감염 경로를 조사 중인 사례가 179명으로 집계됐다.

오후 6시 기준 서울의 누적 확진자 수는 7만8835명이다. 사망자는 18시간 동안 1명이 추가돼 누적 582명으로 늘었다.

