여야, 언론법 입장차 못좁혀…30일 본회의 전 재회동

[아시아경제 김유리 기자] 여야가 29일 회동에서 언론중재법 개정안과 관련한 입장 차를 좁히지 못했다. 여야는 언론중재법의 상정 여부를 30일 본회의 전 재논의하기로 했다.

더불어민주당과 국민의힘은 이날 박병석 국회의장 주재로 원내대표 회동을 하고 언론중재법 개정안 처리 문제를 논의했으나 입장 차를 좁히지 못했다. 양당 원내대표는 이날 오후 회동 후 이같이 밝히고 국회 본회의 개의 전인 30일 오후 4시 국회의장 주재로 다시 만나기로 했다. 이에 따라 30일 오후 4시 예정됐던 본회의는 5시로 순연됐다.

윤호중 민주당 원내대표는 "내일 양당 의원총회 후 오후 4시 다시 회동해 협의를 이어가기로 했다"며 "전원위원회 소집에 대해 말했지만 야당은 반대 입장을 피력했다"고 말했다. 김기현 국민의힘 원내대표는 "지금 논의되는 것은 언론중재법이라고 불리는 '언론재갈법'"이라며 "여당이 추진해온 법안의 여러 문제점에 대해 야당의 입장을 충분히 설명했다"고 했다.

언론단체가 주장하는 '사회적 합의기구' 설치 여부와 관련한 질문에 윤 원내대표는 "내일 언론법이 상정된다면 어렵지 않을까 한다"며 "내일 오후 4시 이후에 최종적 결정이 이뤄질 것"이라고 말했다. 박 의장은 "의견을 좁히는 노력을 계속하고 있다. 여야 간에 계속 대화를 시도하고 있다"라고 답했다.

한편 김 원내대표는 언론법 외 사립학교법 등 쟁점 법안이 상정될 경우에 대해 "그런 법안에 필리버스터(무제한 토론)를 하겠다는 입장은 아니다"라면서도 "명확한 반대 의견 개진 절차를 밟을 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr