삼성 '비스포크 큐커', 출시 한 달만에 1만대 판매

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 삼성전자의 신개념 조리기기 '비스포크 큐커' 판매량이 1만대를 돌파했다.

해당 제품은 지난달 28일 출시됐으며, 이달 24일까지 누적으로 1만113대가 판매됐다. 특히 여섯 차례의 라이브 커머스에서는 준비한 물량이 모두 '완판'되는 등 큰 성과를 거뒀다.

삼성 가전제품 최초로 도입한 구매 약정 서비스 '마이 큐커 플랜'을 통한 판매가 전체 물량의 약 80%로 압도적인 비중을 차지했다.

마이 큐커 플랜은 삼성전자와 협업한 8개 식품사 직영몰에서 약정 기간에 다양한 식료품을 매달 일정 금액 이상 삼성카드로 구매하면 비스포크 큐커를 대폭 할인된 가격에 구매할 수 있는 서비스다.

이 서비스는 밀키트나 간편식 외에도 생수나 즉석밥, 라면, 통조림, 소스류 등 식품사 온라인 직영몰에서 판매하는 상품이면 어떤 것이든 선택할 수 있어 가입자들에게 큰 호응을 얻고 있다.

인기 비결은 밀키트 조리조차도 번거로워 하는 소비자들이 한 끼 식사를 맛있고 빠르게 준비할 수 있다는 점이 꼽힌다. 사용자들은 '스마트싱스 쿠킹' 앱을 통해 바코드 스캔 한 번에 자동으로 조리까지 해주는 '스캔쿡' 기능도 높이 평가했다.

이강협 삼성전자 생활가전사업부 부사장은 "앞으로도 새로운 형태의 협업과 에코시스템 구축을 통해 소비자들의 라이프스타일을 더욱 편리하게 만드는 데 힘쓸 것"이라고 말했다.

