티맵, 전국 실시간 인기장소 순위 서비스 개시

1억km 이동데이터 실시간 수집·분석…내비게이션 실시간 표시 ‘첫 사례’

500m~전국 단위로 반경 필터 설정…'인기 장소' 한 눈에

리뷰광고 없는 실시간 랭킹…SNS보다 빠르고 정확한 맛집·핫스팟 검색

[아시아경제 구은모 기자] 티맵모빌리티는 실시간 인기 장소를 한 눈에 볼 수 있는 'T지금' 서비스를 30일 출시한다고 29일 밝혔다.

T지금은 1900만 티맵 내비게이션 사용자의 주행 데이터를 5분 단위로 실시간 분석해 보여주는 서비스다.

500m·1㎞·3㎞·5㎞·10㎞·전국 등 단위로 반경을 정해 운전자들이 가장 많이 설정한 목적지를 최대 50개까지 순서대로 보여준다. 사용자의 현 위치뿐 아니라 지도상에서 지역을 설정해 사용할 수도 있다.

사용자들은 원하는 목적의 인기 장소를 파악하거나 교통량이 많은 곳을 피하는 등 용도로 서비스를 활용하기 좋다고 티맵은 설명했다.

T지금은 오는 30일부터 사용할 수 있다. T맵 내비게이션을 최신 버전으로 업데이트하면 기존 '주변' 탭이 'T지금'으로 이름이 변경된다. T지금 탭 내에서는 수년간 쌓인 데이터 기반의 티맵인기 장소를 비롯해 주유소, EV충전소, 주차장, 음식점, 카페, 편의점, 은행, 마트 등의 위치와 상태 등을 확인할 수 있다.

김민오 티맵모빌리티 DI그룹장은 "운전자들의 주행 데이터가 내비게이션에 실시간으로 표시되는 건 이번이 처음"이라며 "운전자들에게 즐거움과 행복을 줄 수 있는 위치기반 서비스 범위를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

