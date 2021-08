文대통령, 도쿄패럴림픽 선수들에 축전…"국민들과 함께 축하"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 2020 도쿄패럴림픽 첫 메달을 딴 서수연 선수 등 메달리스트들에게 29일 축전을 보냈다.

문 대통령은 29일 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 은메달을 딴 탁구 여자 단식 서수연 선수에게 "2020 도쿄패럴림픽 은메달 획득을 축하한다"며 "리우패럴림픽에 이은 두 대회 연속 쾌거"라고 찬사했다.

이어 "대한민국 최고 선수다운 멋진 경기를 보여준 서 선수에게 아낌없는 박수를 보낸다"며 "이어지는 단체전 도전도 국민과 함께 응원하겠다"고 밝혔다.

또 동메달을 딴 탁구 여자 단식 이미규 선수에게도 "2020 도쿄패럴림픽 동메달 획득을 축하한다. 대한민국 첫 메달의 주인공이 되었다"며 "이 선수의 경기력에 아낌없는 박수를 보내며 이어지는 단체전에서도 멋진 경기 기대한다"고 말했다.

문 대통령은 탁구 여자 단식 윤지유 선수에게도 "탁구 강국 대한민국의 위상을 세계에 알렸다"고 치하하고 "대표팀 막내답지 않은 노련한 경기 운영이었다. 윤 선수의 경기력에 아낌없는 박수를 보내며 이어지는 단체전 경기도 국민과 함께 응원하겠다"고 밝혔다.



또 탁구 여자 단식 정영아 선수에게는 "2020 도쿄패럴림픽 동메달 획득을 축하한다. 런던과 리우에 이은 세 개 대회 연속 메달의 영광"이라며 "정 선수의 집념과 열정에 박수를 보내며 앞으로의 도전도 국민과 함께 응원하겠다"고 밝혔다.

문 대통령은 탁구 남자 단식 박진철 선수에게도 "탁구 강국 대한민국의 위상을 드높였다. 첫 출전한 무대에서 많은 걸 보여준 박 선수의 경기력에 아낌없는 박수를 보낸다"고 응원했고, 차수용 선수에게는 "탁구 강국 대한민국의 위상을 세계에 알렸고 '최고가 되어 돌아오겠다'는 꿈을 이뤘다"고 갈채를 보냈다.

탁구 남자 단식 남기원 선수에게는 "역경을 이기고 생활체육으로 이뤄낸 값진 결실이 자랑스럽다"며 응원했고, 유도 남자 이정민 선수에게도 "이 선수의 멋진 한판승이 마지막 더위를 시원하게 날려주었다. '높은 곳을 향하여 오늘도 최선을 다한다'는 이 선수의 신념은 국민의 큰 자부심이 되었다"고 축하했다.

